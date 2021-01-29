Kilis'te kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
29.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:15
Kilis'te kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kilis'te kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Musabeyli ilçesinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu Kızılkent, Kolpınar, Delifakı Karadut, Korahmet Höyüğü ve Bozkaya köylerinin yollarının açıldığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz