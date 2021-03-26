Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı
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Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi hastanede tedavi altına alındı.

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Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yaşayan Halil (76) ve Bedia Kesici'ye (70) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Kesici müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sevk edildiği Gaziantep'te tedavisi süren Bedia Kesici'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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