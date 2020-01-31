Kilis'te karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 kişi, tedavi altına alındı.
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 13 kişi, 112 Acil Servisi ekiplerince Kilis Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Tedavisi devam eden kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.