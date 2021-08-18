Kilis'te karantinadaki vatandaşlara sıkı denetim
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Kilis'te karantinadaki vatandaşlara sıkı denetim

Kilis'te karantinadaki vatandaşlara sıkı denetim
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Polateli ilçesinde güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek, kurallara uymaları için uyarıda bulunuyor.

Kilis'in Polateli ilçesinde güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek, kurallara uymaları için uyarıda bulunuyor.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, yazılı açıklamasında, jandarma ve emniyet birimlerince karantina ihlallerine taviz verilmeyeceğini belirtti.

Ekiplerin kapı kapı dolaşarak pozitif vaka ve temaslıların karantinada olup olmadıklarını kontrol ettiğini aktaran Doğanoğlu, şunları kaydetti:

"Jandarma ve emniyet birimlerimizce Kovid-19 ile mücadele kapsamında pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın karantina sürecine uyup uyumadıklarını kontrol edilmektedir. Karantina ihlali konusunda taviz vermeyecektir. Ceza kesme taraftarı değiliz, vatandaşlarımız ceza boyutu bir tarafa kamu sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Özellikle rica ediyorum maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında hassas olalım. İnşallah el ele vererek bu süreci atlatacağız, hassasiyetlerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Kilis'te karantinadaki vatandaşlara sıkı denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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