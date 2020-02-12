Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

12.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:04

Kilis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Kaynak: AA