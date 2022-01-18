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Kilis'te kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kilis'te kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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