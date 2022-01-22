Kilis'te kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek

Kilis Valiliği, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kilis Valiliği, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel kar yağışına bağlı olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ayrıca sürücülere yol ve hava durumunu kontrol etmeden trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.