Kilis'te kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek - Haberler
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Kilis'te kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek

Kilis'te kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Valiliği, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kilis Valiliği, kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel kar yağışına bağlı olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Kar lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ayrıca sürücülere yol ve hava durumunu kontrol etmeden trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Kilis Valiliği, kar, Güncel, Haber

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