Kilis'te Kapak Tamiri İçin Baraja Giren Dalgıcın Kaybolması

Kilis'te, kapak tamiri için Afrin Barajı'na giren dalgıcın cesedine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta profesyonel dalgıç olarak görev yapan ve dün arızalanan Afrin Barajı'nın kapağının tamiri için daldığı baraj gölünde kaybolan Mehmet Genç'in (54) cansız bedeni bulundu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, yaklaşık 25 saatlik çalışmanın ardından Genç'in cesedine kıyıya 25 metre mesafede ulaştı. Ekipler, Mehmet Genç'in cesedini yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla kıyıya çıkardı.

Genç'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş'ta profesyonel dalgıç olarak görev yapan Genç, dün Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi ile Kilis sınırının kesiştiği bölgede yer alan Afrin Barajı'nın arızalanan kapağının tamiri için daldığı baraj gölünde kaybolmuştu.

Kaynak: AA