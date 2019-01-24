Kilis'te Kapak Tamiri İçin Baraja Giren Dalgıç Kayboldu

Kilis'te, kapak tamiri için Afrin Barajı'na giren dalgıç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta profesyonel dalgıç olarak görev yapan Mehmet Genç (54), arızalanan Afrin Barajı'nın kapağının tamiri için daldığı baraj gölünde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kaynak: AA