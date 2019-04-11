Kilis'te "Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" Paneli

Kilis'te kanserde erken teşhisin önemine ilişkin "Kanserden değil, geç kalmaktan kork" konulu panel düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda, uzman doktorlar Elif Durmaz, Mehmet Ali Melik ve Hüseyin Kurt tarafından erken tanı, kanserden korunma yolları ve erken tanının önemi anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Hasan Şık, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşı kanserle ilgili bilgilendirmek olduğunu belirtti.

İnsanların adını bile anmaktan kaçındığı kanserin Türkiye'de en sık ölüm nedenleri arasında 2. sırada olduğunu anlatan Şık, "Artık kanserden korkmak yerine bunun da bir hastalık olduğunun farkına varıp korunma ve erken tanı yollarına başvurmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Vali Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk de kanserde erken tanının önemine işaret ederek, katılımcılardan kanser taramalarını düzenli olarak yaptırmalarını istedi.

Kaynak: AA