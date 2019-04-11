Kilis'te Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Kilis'te Türk Kızılayınca kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, kan alma tırlarında yürütülen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğundu.

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı İl Ekip Başkanlığı ve Toplum Merkezi işbirliğiyle başlatılan bağış kampanyasına gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Bir ünite kan ile üç kişinin hayatının kurtarılabildiğini anlatan Polat, kan bağışı yapmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "İnşallah toplanan bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Sağlıklı olan her vatandaşımızı düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA