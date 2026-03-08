Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor

Kilis Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında, coğrafi işaretli Kilis yorganı kadınların el emeğiyle üretilirken, yorganlar mağazalarda satışa sunularak ekonomik değere dönüştürülüyor.

Kilis Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle Kilis'in coğrafi işaretli ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatını modern tasarımlarla yeniden canlandırdı. Proje kapsamında kadınlara verilen eğitimlerle Kilis yorgancılığının özgün teknikleri yeni nesillere aktarılırken, eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların ürettiği el emeği yorganlar yatak mağazalarında satışa sunulmaya başlandı.

"Çocuklarımın eğitimine katkı sağladım"

Projede yer alan kadınlardan Gülüzar Yalçın, yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu belirterek boncuk işiyle başladığını söyledi. Yalçın, eşinin geçirdiği ameliyat sonrası maddi zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Evimiz kiraydı ve bir yerden başlamam gerekiyordu. Fabrikada çalışabilirdim ama çocuklarım küçüktü, onların yanında olmam gerekiyordu. Bu kurumda iş verildiğini duyunca geldim ve hocalarla tanıştım. İşlerimi güzel ve düzgün yapınca beni tanıdılar. Kazandığım gelirle çocuklarımın eğitimine katkı sağladım" dedi.

"Güçlü bir anne oldum"

Yalçın, büyük kızının Antalya'da hukuk okuduğunu, ortanca kızının üniversite sınavına hazırlandığını, oğlunun ise fen lisesini kazandığını belirterek, "Burada çalışmasaydım belki çocuklarım ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyecekti. Şimdi çok mutluyum, güçlü bir anne oldum" şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade eden ve kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Bir şeyleri başardığımızı gördükçe eşlerimiz de arkamızda durmaya başlıyor. Eşim rahatsızlığı geçtikten sonra bu işi birlikte yapmaya başladık. Şimdi eşim fabrikada çalışıyor, akşamları ve hafta sonları da boş durmuyor, yorganların bazı işlemlerini yaparak bana yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Projede yer alan bir diğer kadın üretici Özlem Sarıkaya ise yaklaşık 8 yıldır projede yer aldığını belirterek, önce boncuk işiyle başladıklarını söyledi. Sarıkaya, "Yaklaşık iki yıldır yorgancılığa başladık. İlk etapta çanta ve küçük aksesuarlar yaptık. Kilis yorgancılığının durağanlaştığı bir dönemde biz de öğrenerek bu mesleğe katkı sağladık" dedi.

"Bizim başaramadığımızı başardınız"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını vurgulayan ve başlangıçta bazı ustaların kendilerinin başarısız olacağını düşündüğünü dile getiren Sarıkaya, "Şimdi hem çizimlerimizi hem de işlerimizi takdir ediyorlar. Kadınların bu sektörde yer alması onları da memnun etti. Hatta bir usta 'bizim başaramadığımızı başardınız' dedi. Bu projenin içinde olmaktan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Kadınların sabırla hem evde hem iş hayatında büyük başarılar elde edebileceğini belirten Sarıkaya, "Bir kadın olarak hem evde hem işte başarılı olmak birçok kişinin önüne geçmek demektir. Bu da bir kadının en güzel başarısıdır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı