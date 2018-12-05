Kilis'te Kadınlardan 'Şiddet' Protestosu

Kilis'te, kadınlar hemcinslerine yönelik uygulanan şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti.

Öğle saatlerinde kent merkezinde toplanan ve boyunlarına turuncu fular takan kadınlar, yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, kadına yönelik şiddetin sona ermesini istedi.

Her gün kadına yönelik şiddet haberlerini okuyup izlediklerini anlatan Elmas Sağlam, Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. Biran önce kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Biz kadınlar çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek, şiddeti azaltabiliriz dedi.