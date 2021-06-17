Kilis'te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücüdele' eğitimi verildi
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Kilis'te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücüdele' eğitimi verildi

Kilis'te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücüdele' eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında Türk ve Suriyelilere eğitim verildi.

Kilis İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında Türk ve Suriyelilere eğitim verildi.

Kilis İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında Türk ve Suriyelilere eğitim verildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Yerel Eylem Planları kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden faydalanan Türk ve Suriyeli vatandaşlara eğitim verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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