Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30

Kilis'te Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İnsanların duygularını en doğru şekilde sevgi diliyle, barışla, huzurla acılarını bile en doğru şekilde ifade ettikleri mecranın sanat olduğuna değinen Kuzgun, amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekti.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ve Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli'ye plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA