Kilis'te "Kadın ve demokrasi" konulu çalıştay düzenledi

30.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:32

Kilis'te, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı" yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, geçici koruma altında bulunan Suriyeli kadınlar, kadına karşı şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele konularında alanında uzman kişiler tarafından sunumlar eşliğinde bilgilendirildi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkemen, çalıştayda yaptığı konuşmada, belediye olarak özellikle son altı yıldır kadınların eğitim ve istihdamına yönelik ciddi anlamda destek sağladıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentin tüm mahallelerinde kadın sosyal merkezleriyle kadın zenginleştirme merkezleri açtıklarını aktaran Erkmen, "Oralarda mesleki eğitimler, sosyal uyum çalışmaları, çocuk koruma ve çocuk evliliklerini önleme gibi birçok konularda kadınlara destek veriyoruz. Kadınlar bizim için hakikaten çok değerli." diye konuştu.

Erkmen, kadınların sosyal hayatta aktif olmasını önemsediklerine işaret ederek, bu kapsamda kendileriyle hareket eden hem BM hem AB ve hem de Orta Doğu ülkeleriyle çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Bölge Koordinatörü Alper Mavi de İsviçre Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Kilis'te yaşayan Suriyeli sığınmacılar için hizmetlere erişiminin desteklenmesi ve sosyal uyum faaliyetlerinin yürütülmesi" projesi kapsamında böyle bir çalıştay düzenlediklerini belirtti.

Çalıştayı Kilis'te gerçekleştirerek bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini anlatan Mavi, şunları kaydetti:

"Çalıştay sonuçlarının raporlanarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bizim bu çalışmayla asıl amacımız ise güçlü kadın profilinin sağlam bir şekilde ülkeye yerleştiği, üretime katıldığı ve şiddete maruz bırakılmadığı bir ülke hayal ediyoruz. İnşallah bu çalıştayda hayalimiz için önemli bir yapı taşı olacaktır. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA