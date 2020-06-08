Kilis'te kaçakçılıkla mücadele sürüyor Kilis'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl içinde 1 milyon lira değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl içinde 1 milyon lira değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik önlemlerinin sıkı uygulandığı gümrük sahasına giren araçlar, ilk önce X-ray cihazında inceleniyor, sonra dedektör köpeklerin de katılımıyla detaylı arama yapılıyor.

Yayalar üzerinde de benzer aramaların yapıldığı gümrük sahasında bu yıl içinde 1 milyon lira değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Aynı dönem içerisinde ekiplerin 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ticari emtia ve 25 ton nitrik asit de ele geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA