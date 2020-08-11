Kilis'te kaçakçılıkla mücadele Kilis'te yabancı uyruklu kişinin yapılan üst aramasında çeşitli marka ve modellerde 7 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te yabancı uyruklu kişinin yapılan üst aramasında çeşitli marka ve modellerde 7 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent meydanında durumundan şüphelendikleri Suriyeli M.N'yi durdurdu.

M.N'nin yapılan üst aramasında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve çeşitli marka modellerde 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA