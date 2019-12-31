Kilis'te kaçakçılıkla mücadele
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Kilis'te kaçakçılıkla mücadele

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 110 paket sigara ile 37 şişe içki ele geçirildi.

31.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:40
Kilis'te kaçakçılıkla mücadele

'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 110 paket sigara ile 37 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında M.V.A'nın iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 110 paket sigara ile 37 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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