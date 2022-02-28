Kilis'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Kilis'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı

Kilis'te jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kaleşnikof piyade tüfeği, silaha ait 2 şarjör ile 147 fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kaleşnikof piyade tüfeği, silaha ait 2 şarjör ile 147 fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden şüphelilerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Musabeyli İlçesi Yastıca Köyünde bir adrese yapılan operasyonda 1 kaleşnikof piyade tüfeği, silaha ait 2 şarjör ile 147 fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Piyade, Silah, Kilis, Güncel, Haberler

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