Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 1190 paket sigara, 75 kilo 300 gram çay ve 984 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Kilis'te bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 1190 paket sigara, 75 kilo 300 gram çay ve 984 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine iş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1190 paket sigara, 75 kilo 300 gram çay ve 984 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi, İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz