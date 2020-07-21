Kilis'te kaçakçılık operasyonu Kilis'in Elbeyli ilçesinde gümrük kaçağı 240 paket sigara, 75 kilogram tereyağı ile 66 kilogram bal ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde gümrük kaçağı 240 paket sigara, 75 kilogram tereyağı ile 66 kilogram bal ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerinde gümrük kaçağı 240 paket sigara, 75 kilogram tereyağı ve 66 kilogram bal bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA