Kilis'te kaçakçılık operasyonu
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Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:02
Kilis'te kaçakçılık operasyonu

'te bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Duruca köyünde Ö.G'ye ait evde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi bulundu.

Gözaltına alınan Ö.G, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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