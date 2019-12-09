Kilis'te kaçakçılık operasyonu
Kilis'te bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.
Kilis'te bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Duruca köyünde Ö.G'ye ait evde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi bulundu.
Gözaltına alınan Ö.G, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.