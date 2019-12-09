Kilis'te kaçakçılık operasyonu

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:02

Kilis'te bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Duruca köyünde Ö.G'ye ait evde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi bulundu.

Gözaltına alınan Ö.G, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA