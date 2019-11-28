Kilis'te kaçakçılık operasyonu
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Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 66 şişe sahte içki ele geçirildi.

28.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:36
Kilis'te kaçakçılık operasyonu

'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 66 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Oylum Mahallesi Söğütlüdere uygulama noktasında B.A. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada, 66 şişe sahte içki ele geçirdi.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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