Kilis'te kaçakçılık operasyonu
Kilis'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 66 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kilis'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 66 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Oylum Mahallesi Söğütlüdere uygulama noktasında B.A. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yapılan aramada, 66 şişe sahte içki ele geçirdi.
Sürücü B.A. gözaltına alındı.