Kilis'te kaçakçılık operasyonu

04.10.2019 17:36

Kilis'teki kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı elektrik malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep - Kilis kara yolu Küplüce Köyü yakınlarında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda elektrik malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü H.B gözaltına alındı.

Kaynak: AA