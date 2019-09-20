Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

20.09.2019 16:42
Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis- Hatay karayolunda A.Ö. isimli şahsın kullandığı kamyonda yapılan aramada 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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