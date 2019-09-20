Kilis'te kaçakçılık operasyonu
Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis- Hatay karayolunda A.Ö. isimli şahsın kullandığı kamyonda yapılan aramada 48 tır lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.