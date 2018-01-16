Kilis'te Kaçakçılık Operasyonu

Kilis'teki operasyonda, 520 paket gümrük kaçağı sigara ve bin 550 litre akaryakıt ile 26 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine M.E.Ö. ve R.Ç. yönetimindeki tırları kent girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 550 litre akaryakıt ile 520 paket sigara bulundu.

Söğütlüdere bölgesinde yapılan uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde tarihi eser olarak değerlendirilen 26 madeni para ve çeşitli objeler bulundu.

Olaylarla ilgili tır sürücüleri M.E.Ö. ve R.Ç. ile otomobildeki C.A. ve E.Y. gözaltına alındı.