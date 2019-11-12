Kilis'te kaçakçılık operasyonları

12.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:06

Kilis'te 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 paket sigara,15 litre içki, 40 paket puro ile biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ve Kazım Karabekir mahallelerinde 2 farklı aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 paket sigara, 15 litre içki, 10 kilogram çay, 40 paket puro, 500 gram pipo tütünü ve 200 gram süt tozu ile biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve silahlara ait 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA