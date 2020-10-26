Kilis'te kaçak ve sahte içki operasyonu
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Kilis'te kaçak ve sahte içki operasyonu

26.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:50
Kilis'te kaçak ve sahte içki operasyonu

Kilis'te, 82 şişe sahte, 32 şişe kaçak içki ile 1701 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te, 82 şişe sahte, 32 şişe kaçak içki ile 1701 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 82 şişe sahte, 32 şişe kaçak içki ile 1701 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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