Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis'te 347 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarında H.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
03.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:15
Kilis'te 347 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarında H.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 347 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü H.B. ile araçtaki H.K. hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA