Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis'te 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'te 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalarda Hisar Köyü yakınlarında şüpheli bir kişiye ait 7 çuval tespit edildi.
Ekiplerce çuvallarda yapılan aramada, 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.