Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

12.09.2019 13:36
Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalarda Hisar Köyü yakınlarında şüpheli bir kişiye ait 7 çuval tespit edildi.

Ekiplerce çuvallarda yapılan aramada, 10 bin 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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