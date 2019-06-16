Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'te 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Kocabeyli kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler, yolculardan Suriye uyruklu M.N.Ş'ye ait çantada yaptığı aramada, 210 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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