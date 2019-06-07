Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocabey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çerçili köyü sınır hattında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 15 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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