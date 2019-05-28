Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekye Mahallesi'nde devriye görevi yapan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.A'nın çantasında arama yaptı.

Ekipler, yapılan aramada 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA