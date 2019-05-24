Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te kaçak sigara operasyonu

Kilis'te 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Y.R. idaresindeki bir otomobili Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 128 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et