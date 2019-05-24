Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis'te 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'te 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Y.R. idaresindeki bir otomobili Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 128 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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