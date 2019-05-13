Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu
Kilis'te 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'te 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu bir otobüsü Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bir yolcuya ait valizde 750 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA