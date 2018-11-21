Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te 2 iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 13 bin 670 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirtilen iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 bin 670 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.