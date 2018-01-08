Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis’te, bir araçta yapılan aramada 2 bin 980 paket kaçak sigara ile 2 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te, bir araçta yapılan aramada 2 bin 980 paket kaçak sigara ile 2 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kilis'te, Suriye uyruklu ismi açıklanmayan şahsa araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, ait aracında yapılan aramada 2 bin 980 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ve 2 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir Suriyeli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - KİLİS

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