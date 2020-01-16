Kilis'te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokaçgemriği Köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
Bölgede kaçak kazı yapan Ö.K, S.T, A.T, M.Ö. ve A.Ö. kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.