Kilis'te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
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Kilis'te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:30
Kilis'te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

'in ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Komutanlığı ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokaçgemriği Köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Bölgede kaçak kazı yapan Ö.K, S.T, A.T, M.Ö. ve A.Ö. kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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