Kilis'te kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

28.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:44

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fericek köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçak kazı yapan A.Y, kazıda kullandığı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, iki hassas terazi, altın arama dedektörü, mağara görüntüleme cihazı, yeraltı dinleme cihazı, 3 adaptör ve altın aramada kullanılan 13 malzeme ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA