Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

30.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:08
Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

'in ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe komutanlıkları ekipleri, Fericek köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, define bulmak için kaçak kazı yapan M.D. ve E.Ö, kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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