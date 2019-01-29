Kilis'te Kaçak Kazı İddiası

Kilis'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polateli ilçesi Bağarası köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, U.Ş, Ö.Ş, H.Ş, E.D, O.B. ve E.D'yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde dedektör, kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA