Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu

Kilis'te gümrük kaçağı 17 şişe içki, 610 paket sigara ve 11 paket çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında Kazım Karabekir ve Zeytinli mahallelerinde tespit edilen Y.A'ya ait 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 17 şişe içki, 610 paket sigara ve 11 paket çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz