Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis'te, bir iş yerinde yapılan aramada 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet plastik kelepçe ele geçirildi.

Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis'te, bir iş yerinde yapılan aramada 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet plastik kelepçe ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 53 yaşındaki H.A. ait Nedim Ökmen Mahallesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda 331,5 litre sahte içki, 2,5 litre sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 adet siyah renkli plastik kelepçe ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.