Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişi yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS
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