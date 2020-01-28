Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı
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Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı

Kilis'te bir minibüste yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 kişi yakalandı.

28.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:09
Kilis'te kaçak göçmenler yakalandı

'te bir minibüste yapılan aramada 'den 'ye yasa dışı yollarla gelen 10 kişi yakalandı.


İl ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M, E.A.İ. ile M.A.İ. yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü Z.İ. adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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