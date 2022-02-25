Kilis'te kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kilis'te kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışma kapsamında arazide yaklaşık 3 saat süren izleme ve takip sonucunda 3 kişiyi 5 keklik ile suçüstü yakaladı.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel