Kilis'te kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Kilis'te kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışma kapsamında arazide yaklaşık 3 saat süren izleme ve takip sonucunda 3 kişiyi 5 keklik ile suçüstü yakaladı.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.