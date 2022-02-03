Kilis'te kaçak avlanan 2 kişiye 2 bin 812 lira ceza
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 812 lira ceza uygulandı.
KİLİS (AA) - Kilis'te usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 812 lira ceza uygulandı.
Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz av yapan 2 kişi belirlendi.
Ekipler tarafından 2 kişiye toplam 2 bin 812 lira ceza verildi.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel