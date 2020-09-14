Kilis'te, kaçak 118 cep telefonu ele geçirildi
KİLİS'te, Suriye'den kaçak olarak getirilen 118 cep telefonu ele geçirildi.
14.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:02
KİLİS'te, Suriye'den kaçak olarak getirilen 118 cep telefonu ele geçirildi.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den gelen 2 aracı 'şüphe' üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 118 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, isimleri açıklanmayan araç sürücüleri gözaltına alındı.
Kaynak: DHA