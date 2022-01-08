Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde artan kablo hırsızlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında şüpheli M.Ö ve M.Ü. çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ö ve M.Ü. adliyeye sevk edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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